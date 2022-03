PlayStation Studios: Sony punta ai multiplayer, ma non abbandonerà i single player

In occasione dell'acquisizione di Haven Studios da parte di Sony, Hermen Hulst ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gamesindustrybiz, parlando del futuro dei PlayStation Studios e del tipo di giochi in sviluppo per PlayStation 5.

Nel corso dell'intervista, infatti, il boss dei PlayStation Studios ha parlato dei futuri progetti dei team interni di Sony, dal momento che lo studio di Jade Raymond è al lavoro su un titolo multiplayer online. Hulst ha colto la palla al balzo per chiarire alcuni aspetti sul futuro delle esclusive Sony, tranquillizzando tutti quei giocatori preoccupati per l'eventuale carenza di produzioni single player nei prossimi anni.

Ecco di seguito un estratto delle dichiarazioni di Hermen Hulst:

"Ovviamente continueremo sempre a realizzare produzioni single player basate sulla storia come Ghost of Tsushima, The Last of Us e Horizon Forbidden West. In ogni caso non ti stai sbagliando, poiché abbiamo investito nei giochi a supporto continuo poiché per noi è davvero entusiasmante. Tutto ciò ci permette di creare mondi più vasti e stringere legami sociali tra i videogiocatori."

Insomma, il crescente interesse di Sony per i 'game as a service' e i prodotti multiplayer online non andrà ad intaccare in alcun modo lo sviluppo dei tanto apprezzati single player. In ogni caso è chiaro che la volontà del colosso dell'industria videoludica sia quello di ampliare ulteriormente la varietà di prodotti in esclusiva.