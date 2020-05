PlayStation Studios: Sony si rinnova in vista delle esclusive PS5

I vertici di Sony Interactive Entertainment si preparano all'avvento di PS5 con l'annuncio dei PlayStation Studios, il nuovo marchio che rappresenterà il lavoro svolto da tutte le software house interne del colosso tecnologico giapponese.

La presentazione di quello che, all'apparenza, sembrerebbe essere solo un rebrand dei Sony Worldwide Studios (o della stessa SIE) è affidata a un breve filmato che mostra l'animazione del logo PlayStation Studios.

L'annuncio della nuova iniziativa portata avanti da Sony s'accompagna anche ad uno stringato messaggio che recita "Presentazione di PlayStation Studios, il nuovo marchio per tutti i tuoi giochi PlayStation esclusivi preferiti".

Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo quali risvolti potrebbe avere la presentazione dei PlayStation Studios, se ad esempio prevederà la presenza di questo nuovo logo sulla copertina di tutti i videogiochi first party in esclusiva per PS5 (in maniera non troppo dissimile da quanto dovrebbe avvenire su Xbox Series X con le software house interne agli Xbox Game Studios) o se, al contrario, anticiperà una vera e propria riorganizzazione delle case di sviluppo legate alla galassia di sussidiarie di Sony Interactive Entertainment e dei Worldwide Studios.

In attesa di ricevere maggiori informazioni da parte dell'azienda nipponica, vi lasciamo al video che annuncia il nuovo marchio dei PlayStation Studios.