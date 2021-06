PlayStation Studios: Sony ufficializza Team Asobi, autori di Astro's Playroom

Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato con un post sul PlayStation Blog la nascita di Team Asobi, studio con base a Tokyo responsabile di Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR e Astro's Playroom per PlayStation 5.

A presentare lo studio è Nicolas Doucet, direttore del team nato da una costola di Sony Japan Studio. Dopo il lancio di Astro's Playroom, la compagnia sta ora lavorando su nuovi giochi per le piattaforme PlayStation, viene confermato inoltre che Astro è ora un franchise in piena regola e dunque possiamo aspettarci nuove produzioni legate alla serie in futuro.

Lo studio esiste formalmente dal 2012 ed ha lavorato inizialmente alla tech demo The Playroom per PlayStation 4, progetto che ha introdotto il robottino Astro, quest'ultimo diventato poi protagonista di Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR, titolo accolto positivamente da pubblico e critica. Adesso Team Asobi è a tutti gli effetti studio della famiglia PlayStation e potrà contare su ulteriori risorse e sulle competenze degli altri team PlayStation Studios per dare vita a giochi sempre più curati.

Team Asobi è un team dal respiro internazionale e nonostante la base sia a Tokyo lo studio è composto da membri provenienti da tutto il mondo tra cui Inghilterra, Germania, Francia, Scozia, Corea, Spagna e Colombia.