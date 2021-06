PlayStation Studios: Sony in vena di acquisizioni? Si cercano esperti del settore

Sony Corporation sta cercando varie figure professionali esperte in acquisizioni con l'obiettivo di guidare al meglio queste attività. Nello specifico l'azienda è alla ricerca di HR Mergers e Acquisitions Director, manager con esperienza nella gestione delle pratiche burocratiche necessarie in caso di acquisizioni e fusioni.

Si tratta di una notizia interessante ma che però non conferma nulla in particolare, del resto sappiamo che Sony è sempre alla ricerca di nuovi team per espandere i PlayStation Studios, anche se da tempo non si hanno notizie di acquisizioni reali.

Sony ha acquistato il torneo EVO mentre non si registrano acquisizioni di studi dai tempi di Insomniac Games. Si rumoreggia di un possibile arrivo di Housemarque nella famiglia PlayStation Studios ma come detto è solamente una voce di corridoio e per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.

Hermen Hulst ha parlato della famiglia PlayStation Studios in una recente sessione di Q&A sul PlayStation Blog, presentando ufficialmente anche Team Asobi, la nuova realtà nata in Giappone da una costola di Sony Japan Studio e responsabile della serie Astro. Sono in molti a ipotizzare nuove possibili acquisizioni di studi indipendenti specialmente in Europa e Nord America, in questo momento però Sony non ha annunci da fare, come chiarito dallo stesso Hulst.