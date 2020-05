PlayStation Studios: quali sono le strategie Sony per PS5? Ne parliamo in video!

Piuttosto a sorpresa, i vertici di Sony Interactive Entertainment hanno ufficialmente presentato al pubblico un breve teaser trailer del marchio PlayStation Studios.

Una nuova etichetta che andrà ad indicare tutte le produzioni in arrivo sulla console Sony, incluse, ma non limitate a tutte le produzioni realizzate da parte dai team interni, sino ad oggi noti come Wowrldwide Studios. Una strategia comunicativa che ha solleticato l'attenzione e la curiosità della Redazione di Everyeye, che ha scelto di approfondire la tematica con un video interamente dedicato, nel quale proviamo insieme a riflettere sulle possibili motivazioni ed implicazioni future di tale scelta.



Del resto, la stagione che vedrà il debutto della prossima generazione di console, e dunque di PlayStation 5, si fa progressivamente più vicina e tale mossa sembra difficile da dissociare dal piano comunicativo messo complessivamente in atto da Sony Interactive Entertainment per l'occasione. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye; buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che ancora non si hanno purtroppo dettagli ufficiali sulla data o la vetrina selezionate per ospitare l'attesa presentazione della console next gen di casa Sony, ma gli ultimi rumor indicano il reveal di PS5 in arrivo a giugno.