PlayStation Studios: in sviluppo un Soulsborne? Un playtest accende le speranze dei fan

Mentre in rete si discute del possibile arrivo dei Trofei dei giochi PlayStation su PC, la curiosità degli appassionati di soulsborne e soulslike su piattaforme Sony viene solleticata da un playtest avviato a Londra per un misterioso videogioco appartenente al medesimo genere.

Un annuncio di lavoro pubblicato di recente sulle pagine del portale di Researchi.co.uk si rivolge, appunto, a tutti i playtester professionisti desiderosi di partecipare a una fase di testing (rigorosamente a porte chiuse) della durata di quattro giorni in un apposito stabilimento nei pressi di Oxford Circus a Londra, contribuendo così allo sviluppo di un misterioso Soulsborne.

La location indicata dalla proposta di lavoro per playtester, come sottolineato dalla sempre attenta community di Reddit e dai frequentatori del forum di ResetEra, è la stessa utilizzata negli scorsi anni dai responsabili di PlayStation UK per testare gli strumenti creativi di Dreams e il modello di guida di un 'videogioco di guida in Realtà Virtuale' non meglio precisato che, successivamente, si rivelò essere Gran Turismo 7 per PlayStation VR2.

Ad alimentare ulteriormente la curiosità dei fan di soulslike ci pensa l'immagine di presentazione utilizzata da chi ha pubblicato questo annuncio, con un collage delle key art ufficiali di Elden Ring, Wo Long Fallen Dynasty, Dark Souls 3 e Bloodborne. Alla luce di queste nuove indiscrezioni, è inutile sottolineare come molti guardino a Bloodborne 2, il sequel del capolavoro FromSoftware che ha compiuto otto anni, come candidato ideale per questo ipotetico soulsborne di PlayStation. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.