PlayStation Studios: tante assunzioni per il gioco PS5 multiplayer di SIE London Studio

Giungono ulteriori conferme alle anticipazioni sul gioco PS5 online di SIE London Studio. Il sito ufficiale della sussidiaria inglese dei PlayStation Studio cita infatti molteplici posizioni lavorative aperte per talenti a partecipare allo sviluppo di questo progetto che, presumibilmente, sarà in esclusiva nextgen.

Le figure professionali ricercate dalla software house londinese sono davvero tante, a ulteriore riprova dell'impegno profuso in questo progetto. Tra le posizioni ancora disponibili in SIE London Studios citiamo quelle per Lead Character Artist, Lead Online Programmer, Lead Technical Artist, Procedural Technical Artist, Senior AI Programmer, Senior Level e Mission Designer.

Nei mesi scorsi, i rappresentanti della sussidiaria britannica dei PlayStation Studios hanno ricordato l'impegno sul progetto di Blood & Truth e sottolineato come il loro prossimo videogioco abbia un enorme potenziale.

I nuovi talenti che si uniranno a SIE London Studio entreranno perciò in un team che si premurerà di dare forma a un titolo multiplayer di nuova generazione per PlayStation 5. Intanto, ricordiamo a chi ci segue che nei giorni scorsi è stato finalmente ufficializzato l'ingresso di Bluepoint nei PlayStation Studios, un'acquisizione concretizzatasi dopo una lunga collaborazione accompagnata da altrettanti successi come quello di Demon's Souls Remake per PS5.