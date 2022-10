PlayStation Studios: il Team ASOBI cerca nuove figure professionali

PlayStation Studios continua ad espandere la propria macro-organizzazione, cercando di assumere sempre più figure talentuose che possano formare una schiera di software house first party di altissimo livello - o, quantomeno, ancor più alto di quello attuale -. Nelle ultime ore, però, ad aver attirato l'attenzione su di sé è stato il Team Asobi.

Dopo l'annuncio dei nuovi progetti con cui è alle prese PlayStation Malaysia, che ha destato molta curiosità tra gli utenti per il potenziale del team di sviluppo in questione, Team Asobi ha comunicato di essere alla ricerca di nuove figure professionali. Il talentuoso team di Sony è alle prese con un'espansione del proprio gruppo interno, andando ad espandere il team alle prese con i progetti in arrivo nei prossimi anni.

Nel dettaglio, stando a quanto pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Team Asobi, la software house sarebbe alla ricerca di:

Cinque programmatori per lo sviluppo del gameplay dei prodotti

Due game designer

Un ingegnere per lo sviluppo degli ambienti di gioco

Un programmatore VFX

Due programmatori grafici

Un programmatore che si occupi delle animazioni

Per quanto riguarda il comparto artistico, invece, Team Asobi è intenzionata ad assumere:

Un artista tecnico per lo sviluppo degli ambienti

Un artista FX

Due artista per la creazione di ambienti 3D

Due modellatori per la creazione di personaggi tridimensionali

Infine, la compagnia sarebbe anche alla ricerca di un coordinatore delle licenze e della community. Le seguenti proposte di lavoro prevedono di entrare a far parte del team in Giappone. Il sito ufficiale del gruppo, inoltre, riporta una serie di benefits che si otterrebbero una volta ottenuto uno dei posti riservati per le dieci figure professionali ricercate.

Il sito del team fa riferimento a salari competitivi, bonus sulla base del proprio rendimento e supporto per la ri-localizzazione del proprio personale. Inoltre, a tutti gli sviluppatori che collaborano per Team Asobi vi saranno lezioni per apprendere meglio la lingua locale, sessioni di training e development e una maggior flessibilità per il lavoro in smart working. Dalle premesse, quantomeno per quel che possiamo osservare dall'esterno, i benefici messi a disposizione per i lavoratori sono tanti e tutti molto importanti per la creazione di un sano ambiente lavorativo. Che sia anche questa una delle tante mosse di Sony per iniziare una rivoluzione dello sviluppo videoludico?