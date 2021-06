PlayStation Studios, Team Asobi cresce: i creatori di Astro per PS5 cercano personale

Dopo essersi ritagliato un ruolo di primo piano nella famiglia dei PlayStation Studios grazie al sorprendente Astro's Playroom per PS5, Team Asobi ha dato il via ad un'espansione del proprio organico per far fronte alle sfide future.

Dopo il ridimensionamento di Japan Studio, Sony ha deciso di puntare forte sui ragazzi nipponici del Team Asobi, che nel momento in cui vi scriviamo sono alla ricerca di ben 12 differenti figure lavorative:

Game Designer

Concept Artist

Technical Artist/Rigger

Animator

3D Character Artist

Environment Artist

FX Artist

UI Artist

Gameplay Programmer

Animation Programmer

VFX Programmer

Graphics Programmer

La cosa interessante è che, nonostante la sede sia ubicata a Tokyo, grazie alla possibilità di effettuare il lavoro da remoto lo studio è pronto ad accogliere talenti provenienti da tutto il mondo.

Team Asobi, ricordiamo, è entrato ufficialmente nella famiglia dei PlayStation Studios all'inizio di questo mese. Sul finire dello scorso anno i membri della software house hanno dichiarato di non avere piani per un'espansione o un sequel di Astro's Playroom, anche se non hanno escluso categoricamente queste eventualità. Una cosa è certa: vista la corposa ondata di assunzioni, qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola, e non vediamo l'ora di scoprire cosa.