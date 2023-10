PlayStation Studios: team interni in difficoltà per i giochi live, dice Jason Schreier

Un report di Jason Schreier ha messo in evidenza la mancanza di una visione chiara per il futuro di PlayStation, sopratutto dopo l'addio di Jim Ryan, annunciato a sorpresa la scorsa settimana. Ma il giornalista di Bloomberg svela anche altri dettagli riguardo le difficoltà di alcuni studi interni di Sony.

Come noto, Jim Ryan ha messo molti team di PlayStation Studios al lavoro su GaaS e giochi live e sembra che alcuni studi non siano a loro agio con queste produzioni, avendo passato anni a specializzarsi nella produzione di grandi giochi single player di stampo narrativo dal taglio cinematografico.

Negli ultimi tempi, lo stesso Ryan ha provato a chiarire la situazione spiegando che PlayStation non abbandonerà i giochi single player ma nei prossimi anni il focus della compagnia si sposterà verso live service e giochi multiplayer, abbracciando sempre di più PC e mobile. Entro il 2026 arriveranno 12 Gaas dai PlayStation Studios ma questo tipo di produzioni non sembra incontrare il favore degli stessi team interni, Schreier fa sapere che Insomniac Games, Guerrilla e Naughty Dog stanno sviluppando giochi live con esiti non proprio positivi, con la maggior parte dei giochi ancora da annunciare e altri cancellati o profondamente rivisti dopo l'intervento di Bungie.

Uno di questi è The Last of Us Multiplayer, che a Bungie non è proprio piaciuto, tanto da chiedere a Naughty Dog di cambiare molti aspetti della produzione, causando alcuni malumori nel team capitanato da Neil Druckmann.

Quello dei giochi live è un mercato piuttosto difficile, nei giorni scorsi SEGA ha cancellato Hyenas a due mesi dalla presentazione ritenendolo incapace di generare grandi profitti e persino Epic Games ha licenziato centinaia di dipendenti a seguito della riduzione degli incassi di Fortnite e Fall Guys.