PlayStation Studios: i team di Sony stanno lavorando a nuovi giochi Marvel?

Siamo nel puro campo delle speculazioni ma stando a quanto riportato dall'analista Rythian su Twitter, ci sarebbero vari giochi Marvel in sviluppo presso i team PlayStation Studios, oltre ai già noti Marvel's Wolverine e Marvel's Spider-Man 2.

Nello specifico la fonte fa riferimento, tramite una serie di emoticon, a personaggi come Daredevil, Iron-Man, Spider-Man, The Punisher e Captain America, sottolineando come il gioco di Spider-Man non sia il già noto Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games.

Al momento non è facile capire quanto ci sia di vero in questo presunto leak, è vero che PlayStation sembra avere un buon rapporto con Marvel (pensiamo ad esempio anche agli accordi di marketing stretti tra Sony e Square Enix per promuovere Marvel's Avengers su PS4 e PS5) ma è difficile pensare che gli studi di PlayStation Studios siano al lavoro su così tanti videogiochi dedicati ai supereroi della casa delle idee.

E' anche vero che tra questi potrebbe esserci progetti minori o magari dedicati alla Realtà Virtuale come il sequel di Marvel's Iron-Man (uscito su PlayStation VR) o un gioco VR di Spider-Man per il nuovo visore PlayStation VR2. Si tratta però solamente di ipotesi e non c'è nulla di concreto in merito che possa aiutarci a fare chiarezza