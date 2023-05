PlayStation Studios, da TLOU a Horizon: quali sono i 10 giochi live in sviluppo?

L'ultima intervista concessa da Hermen Hulst a GamesIndustry.biz ha dato modo al boss dei PlayStation Studios di confermare lo sviluppo di 10 giochi live su PS5 e PC. Partendo dalle dichiarazioni dell'esponente di Sony, proviamo allora a capire quali siano gli studi attualmente al lavoro su questi progetti.

A giudicare da quanto precisato da Hulst, le sussidiarie della galassia PlayStation che stanno portando avanti la visione GaaS di Sony intendono proporre al pubblico delle esperienze interattive estremamente variegate, dei titoli che copriranno il più ampio ventaglio di generi, opzioni di monetizzazione e fasce di pubblico.

Dei 10 videogiochi a sviluppo continuo promessi dal colosso tecnologico giapponese, l'unico già svelato è, presumibilmente, anche il più importante dell'intero lotto: ci riferiamo ovviamente al già annunciato The Last of Us Multiplayer, lo spin-off competitivo di TLOU che Neil Druckmann conta di mostrare al pubblico nel corso del 2023.

Oltre a Naughty Dog c'è un altro grande studio first party di Sony che, a quanto sembra, starebbe dando forma a un videogioco GaaS per PS5 (e presumibilmente anche PC), ovvero Guerrilla Games: la sussidiaria olandese dei PlayStation Studios sarebbe infatti al lavoro su Horizon Multiplayer, un'esperienza action ruolistica ambientata nell'universo fantascientifico esplorato dagli emuli di Aloy nella recente espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West.

Quali altri videogiochi live service di Sony approderanno su PlayStation 5 e PC nel corso dei prossimi mesi? Molte delle software house acquisite in questi anni dall'azienda nipponica hanno già riferito di essere impegnate nello sviluppo di videogiochi GaaS, senza però fornire dei chiarimenti sull'IP di appartenenza o tantomeno sul genere di riferimento dei propri titoli misteriosi.

Tra le realtà della galassia PlayStation che stanno sviluppando videogiochi live troviamo ad esempio gli studi Firewalk e Jetpack Interactive, il team Haven diretto da Jade Raymond, i ragazzi di Deviation Games e le fucine digitali di Firesprite. E che dire allora di Bungie? I creatori di Halo e Destiny stanno certamente sviluppando un nuovo videogioco per PlayStation 5, parallelamente agli sforzi compiuti dalla software house americana per il futuro di Destiny. Non meno importante è poi l'impegno profuso da Sony London Studio sul live service PS5 a tema fantasy emerso dalle posizioni lavorative aperte dalla sussidiaria inglese del team PlayStation.

Solo con il tempo, ad ogni modo, scopriremo le IP e tutti i dettagli sul gameplay dei prossimi videogiochi live service che inaugureranno il nuovo corso GaaS di Sony.