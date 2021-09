PlayStation Studios x Firesprite: in sviluppo un FPS multiplayer e un horror per PS5?

Dopo aver celebrato sul PS Blog l'ingresso di Firesprite nei PlayStation Studios, Hermen Hulst di Sony discute con i giornalisti di GamesIndustry.biz delle prospettive e delle opportunità offerte da questo matrimonio.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GIbiz, il massimo rappresentante dei PlayStation Studios ha esordito nel suo discorso affermando come "Firesprite è crescito così tanto ed è una cosa che mi piace davvero, ora è uno studio che comprende oltre 250 talenti. Hanno stabilito un solido spirito imprenditoriale come team indipendente e sono molto sperimentali nel loro approccio allo sviluppo. Penso perciò che questa combinazione tra vocazione imprenditoriale e visione indipendente pone delle ottime basi per concretizzare quei pochi, grandi progetti di videogiochi esclusivi su cui stiamo lavorando insieme".

Hermen Hulst preferisce non svelare ulteriori dettagli su questi "grandi videogiochi esclusivi", ma si limita a precisare che la nuova sussidiaria dei PlayStation Studios lavorerà in maniera autonoma sulle proprie IP e non farà da supporto a progetti di altre software house interne alla compagnia, diversamente da quanto previsto da Sony con l'impegno di Nixxes nello sviluppo di porting PC.

Come giustamente sottolineato dai giornalisti di GIbiz, però, di recente i vertici di Firesprite hanno candidamente ammesso di avere in cantiere due videogiochi ad alto budget: il primo viene descritto come "un'ambiziosa avventura blockbuster a vocazione narrativa e dai toni dark", mentre il secondo sarebbe rientrato in una collaborazione con Cloud Imperium Games per dare forma a uno sparatutto multiplayer legato in qualche misura all'IP di Star Citizen. Non sappiamo, quindi, se l'ingresso di Firesprite nei PlayStation Studios sancirà la chiusura di questi due progetti o ne determinerà la trasformazione in esclusive per PS4 e PS5.