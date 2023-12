PlayStation, che succede? Alcuni account PSN sospesi senza motivo

Problemi per PlayStation: nelle ultime ore sembra che molti giocatori si siano ritrovati il proprio account PlayStation Network sospeso a tempo indeterminato all'improvviso e senza nessuna motivazione chiara. Ma intanto le segnalazioni relative a questo problema si stanno moltiplicando.

"Questo account è sospeso in modo permanente dal PlayStation Network a causa della violazione dei termini di servizio e dell'accordo di licenza PlayStation Network", è questo il messaggio che diversi giocatori hanno ricevuto e che ha comunicato loro la sospensione del proprio account, e senza che abbiano fatto nulla per violare tali termini. Non vengono spiegate le ragioni dietro tale mossa, motivo per cui è lecito dedurre che i ban possano essere collegati ad un errore tecnico e non a una precisa decisione di Sony. In ogni caso al momento per chi è stato colpito dal ban è impossibile accedere ai propri giochi in digitale su PlayStation 5 e PS4, problema che invece non sussiste in alcun modo per chi gioca con copie in formato fisico.

In ogni caso, una volta messa al corrente della situazione, è probabile che il grosso inconveniente tecnico venga risolto da Sony nel corso delle prossime ore, permettendo così agli account colpiti dalla sospensione di ritornare regolarmente attivi senza alcun intoppo. Nel frattempo online è apparso un nuovo brevetto relativo a un DualSense predittivo con supporto alle IA per PS5 che, se messo in pratica, potrebbe apportare diversi cambiamenti a come si gioca normalmente.