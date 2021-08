PlayStation Summer Sale: giochi PS5 e PS4 da 9.98 euro, la nuova offerta di fine estate

GameStopZing lancia i Summer Sale di PlayStation, sconti e offerte su una vasta selezione di esclusive Sony per PS4 e PS5 in vendita a partire da 9,98 euro, dal 30 agosto al 12 settembre. Una buona occasione per arricchire la propria ludoteca e fare scorta di giochi a prezzo ridotto per divertirsi durante le lunghe giornate autunnali.

Tra i giochi in promozione troviamo The Last of Us 2 a 29.98 euro, Returnal a 69.98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition a 69.98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morale Standard Edition a 49.98 euro, Ghost od Tsushima a 39.98 euro, Demon's Souls Remake a 69.99 euro, MediEvil a 19.98 euro, Days Gone a 40.98 euro, Sackboy Una Grande Avventura a 59.98 euro, Marvel's Spider-Man a 19.98 euro e Nioh Collection a 69.98 euro.

Da segnalare anche una selezione di giochi PlayStation Hits a 9.98 euro: God of War, Gran Turismo Sport, Uncharted L'Eredità Perduta, God of War 3 Remastered, Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted The Nathan Drake Collection, Little Big Planet 3, Until Dawn, inFAMOUS Second Son e Bloodborne, solamente per citarne alcuni, trovate la lista completa sul sito di GameStopZing.