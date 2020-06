PlayStation Taiwan trasforma il DualShock PS4 in un portachiavi per pagamenti contactless!

Mentre cresce l'attesa per il lancio di PlayStation 5, i vertici di PlayStation Taiwan si affidano a un'azienda locale per promuovere PS4 con un portachiavi per pagamenti contactless dalla forma di un mini-controller DualShock 4.

Il gadget "intelligente" commercializzato dall'azienda taiwanese EasyCard che ha stretto una partnership ufficiale con Sony consente agli appassionati di videogiochi di utilizzarlo per effettuare dei pagamenti dopo avervi associato la propria carta di credito.

I canali social di PlayStation Taiwan stanno promuovendo questo portachiavi con dei filmati che ne testimoniano la semplicità di impiego come metodo di pagamento contactless. Il mini-controller di EasyCard emula l'aspetto del DualShock 4 e, pur essendo sprovvisto di qualsiasi sistema di input che ne consenta l'impiego su PS4, presenta una finta Light Bar che si accende in bianco all'atto del pagamento e lampeggia in blu a transazione avvenuta.

Il portachiavi DS4 EasyCard è in vendita sullo store ufficiale della società taiwanese al prezzo 13 dollari, senza alcuna possibilità di spedizione internazionale: l'azienda prevedeva inizialmente di produrne 28.000 unità ma, vista l'elevata domanda, si è vista costretta ad aumentare tale numero fino a 480.000 pezzi. A chi ci segue, ricordiamo che nel marzo dello scorso anno Sony partecipò agli scherzi del Pesce d'Aprile annunciando una stramba linea di console PlayStation come portachiavi.