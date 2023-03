PlayStation teme che Microsoft lancerà versioni 'buggate' di Call of Duty su PS4 e PS5

Si riaccendono i contrasti in merito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, grazie a un recente documento in cui Sony ribadisce i propri timori in merito alla possibilità che le versioni PlayStation di Call Of Duty vengano pubblicate volontariamente con dei difetti tecnici di fondo.

Stando a quanto rivelato da Sony nel suddetto documento, pubblicato dall'azienda giapponese in risposta alle ultime dichiarazioni della CMA britannica, la casa di Redmond potrebbe decidere - ad acquisizione ultimata - di dedicare meno cura alle versioni PlayStation di Call Of Duty, creando così un pericoloso precedente per gli utenti, che avrebbero così motivo di passare alla 'concorrenza' per paura di giocare su dispositivi meno competitivi o 'di seconda classe'.

Un'altra preoccupazione del colosso giapponese riguarda la questione supporto. Secondo Sony, Microsoft potrebbe decidere di vendere COD a prezzi più alti per diminuire la competitività dei propri avversari, dando inoltre priorità allo sviluppo del franchise su Xbox attraverso una migliore offerta contenutistica e il supporto dei migliori ingegneri disponibili sul mercato. In definitiva, Sony teme che non ci sarebbe modo di poter controllare l'operato dell'azienda di Redmond qualora l'acquisizione andasse in porto, e ciò non garantirebbe un trattamento equo e paritario tra le parti.

Tutto ciò emerge sullo sfondo degli ultimi rumor legati all'accordo offerto da Microsoft a PlayStation. Le ultime voce di corridoio rivelano che l'azienda americana potrebbe aver offerto a Sony una migliore ripartizione dei ricavi, oltre alla possibilità di pubblicare alcuni titoli della serie di COD nella lineup di PS Plus. Una proposta che, almeno per il momento, risulta essere stata rimandata al mittente.