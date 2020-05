PlayStation in tendenza su Twitter, una storia bizzarra alla base dell'hashtag

Il pomeriggio di Twitter vede insolitamente tra le tendenze per l'Italia l'hashtag PlayStation. Qualche succosa notizia su PlayStation 5, leak o rumor inediti? Niente di tutto questo ma solo una storia bizzarra che riguarda un martello e una PlayStation.

Durante tutto il pomeriggio infatti tra le tendenze di Twitter Italia è spiccata la parola PlayStation. A quanto pare però il particolare avvenimento non riguarda qualche notizia sulla nuova console PlayStation 5 o un gioco molto famoso. Il tutto sembra essere nato dal post di un semplice utente che ha raccontato le vicende della propria cognata: pare infatti che la donna protagonista del racconto, durante il lockdown, abbia scoperto che i propri figli avevano speso ben 1600 euro per un non meglio specificato gioco PC. Tornata a casa in preda alla furia, la signora ha preso un martello e ha distrutto la PlayStation dei ragazzi come atto di vendetta.

Tanto è bastato per scatenare il popolo della rete, tra utenti che hanno espresso la propria solidarietà alla signora o ai figli e altri invece caduti nella trappola alla ricerca di qualche news degna di nota. Insomma, ancora una volta il panorama videoludico italiano è stato caratterizzato da un episodio strampalato. Tornando alle cose serie, Sony ha parlato ancora una volta della velocità della nuova PlayStation 5. In attesa di capire quale fosse la colpa della povera PlayStation presa a martellate, voi che ne pensate?