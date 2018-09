PlayStation è il terzo marchio più conosciuto in UK, dietro solo ad Apple e LEGO

Secondo un'analisi di mercato condotta dall'agenzia di consulenza britannica Prophet, PlayStation è il terzo marchio più conosciuto dai consumatori del Regno Unito.

Prophet afferma di aver intervistato ben 47.845 persone provenienti da Regno Unito, Germania, Stati Uniti d'America e Cina. Nel paese britannico il marchio PlayStation si è posizionato in terza posizione, dietro solamente a brand dall'incredibile successo come Apple e LEGO. Ciò significa che non solo è più conosciuto di Nintendo e Xbox, che si sono posizionati rispettivamente in undicesima e diciassettesima posizione, ma anche di Google, Amazon, Netflix, Coca Cola, Samsung e McDonald's, giusto per citarne alcuni.

In Germania il marchio di Sony si è invece classificato più in basso, in settimana posizione, facendo in ogni caso meglio dei diretti concorrenti Nintendo e Xbox. Negli Stati Uniti d'America e in Cina, invece, non è riuscito ad entrare in top 10.

A proposito di Regno Unito: la più recente esclusiva di casa PlayStation, Marvel's Spider-Man, ha fatto registrare il miglior debutto in assoluto del 2018, superando il precedente record fissato da Far Cry 5 (uscito su tre piattaforme) e raddoppiando le vendite di un'altra importante esclusiva, God of War.