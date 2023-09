PlayStation sarà al Tokyo Game Show? Sì, ma non aspettatevi annunci

Il Tokyo Game Show 2023 si avvicina, la fiera giapponese si terrà dal 21 al 24 settembre, all'evento prenderanno parte compagnie come Capcom, Level-5, SEGA, Square Enix e Bandai Namco, anche Sony sarà della partita ma non aspettatevi grandi sorprese targate PlayStation.

Questo perché sì, PlayStation sarà al Tokyo Game Show 2023 ma esporrà solamente nell'area indie (denominata Indie Game Area), non aspettatevi dunque giochi AAA come Marvel's Spider-Man 2, Death Stranding 2 o Rise of the Ronin sullo showfloow mentre è certamente più probabile la presenza di titoli come Little Devil Inside, Lost Soul Aside, Neva, Pacific Drive e Ultros, solamente per citare alcuni degli indie targati PlayStation più rappresentativi e attesi dai giocatori.

Al momento, PlayStation non ha annunciato nessuna conferenza o appuntamento comunicativo per il Tokyo Game Show 2023, l'azienda sarà presente solo in loco nell'area indie e non sembrano essere previsti panel o altri eventi online per il pubblico internazionale.

Una scelta piuttosto strana quella di Sony, probabilmente dovuta al ristretto numero di produzioni on catalogo adatte al pubblico giapponese. Sarà comunque interessante scoprire quali giochi PlayStation Indies saranno presenti al Tokyo Game Show e chissà che magari non scopriremo finalmente la data di uscita di Little Devil Inside.