PlayStation e Uefa Champions League ancora insieme: stretto accordo fino al 2024

Il marchio PlayStation farà ancora da sponsor alla Uefa Champions League fino al 2024. Le due parti hanno deciso di prolungare il sodalizio che prosegue da svariati anni e che hanno fatto diventare il brand Sony una vera e propria icona della massima competizione calcistica in Europa.

"PlayStation è un partner prezioso della UEFA Champions League da oltre 23 anni, quindi sono lieto di poter celebrare un'estensione di tre anni della nostra relazione", ha dichiarato Guy-Laurent Epstei, marketing director della UEFA. "Le partnership a lungo termine della UEFA con marchi innovativi come PlayStation sono inestimabili nella promozione delle nostre competizioni a livello globale, e in particolare nello spazio digitale, quindi non vediamo l'ora di continuare la nostra relazione mentre entriamo in un nuovo ciclo della UEFA Champions League".

Gli accordi di sponsorizzazione si estenderanno anche ad altre competizioni da qui al 2023, comprese la UEFA Super Cup, UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League. Tramite i canali digitali della UEFA, Sony PlayStation presenterà inoltre diverse iniziative e premiazioni legate ai tornei, tra cui l'Official Player of the Match ed il Player of the Week. Il marchio PlayStation va ad affiancarsi ad altri sponsor della Champions League come Heineken, PepsiCo, Mastercard, Gazprom, FedEx, e la new entry Just-Eat Takeaway.