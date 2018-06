PlayStation UK ha velatamente anticipato l'arrivo di Bloodborne 2?

Sin dalla pubblicazione del teaser di "Shadows Die Twice", i giocatori, ed in particolare i fan di Bloodborne e della saga di Dark Souls, hanno continuato incessantemente a speculare riguardo al progetto che From Software presenterà molto probabilmente all'E3 2018 di Los Angeles.

Ad alimentare le speranze di coloro che attendono un sequel di Bloodborne, una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate in assoluto, è intervenuto quest'oggi il profilo Twitter di PlayStation UK, che ha stranamente retwittato un post del noto sito Kotaku, i cui redattori affermavano di essere tornati a giocare al sanguinolento titolo di From Software. Cosa ancora più anomala, il retweet è stato in seguito completamente rimosso dalla compagnia.

Tutto ciò ha scatenato una discussione sul forum ResetEra, dove è stato inoltre postato il tweet prima che venisse cancellato da PlayStation UK. Che sia questo un piccolo indizio per il possibile arrivo di Bloodborne 2? Ricordiamo che i rumor più recenti descrivevano "Shadows Die Twice" come un soulslike che, pur presentando similitudini con l'esclusiva PlayStation 4, non farebbe parte dell'universo di Bloodborne.

Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti, vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine per scoprire finalmente cosa ha in serbo From Software per i suoi fan. Su Everyeye.it trovate una pagina interamente dedicata all'E3 2018 di Los Angeles.