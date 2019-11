PlayStation vanta ben 13 candidati al titolo di Gioco dell'Anno in soli 15 anni

È ormai un dato di fatto che Sony ponga molta attenzione verso le esclusive PlayStation e tale strategia sta dando i propri frutti. Osservando i candidati al GOTY (Game of the Year) degli ultimi quindici anni, è possibile vedere che sono ben tredici i giochi del colosso nipponico ad aver avuto la possibilità di vincere il premio.

Ecco di seguito l'elenco completo dei titoli in questione con relativo anno d'uscita nei negozi:

God Of War (2005)

Little Big Planet (2008)

Uncharted 2: Among Thieves (2009)

God Of War 3 (2010)

Uncharted 3: Drake's Deception (2011)

Journey (2012)

The Last Of Us (2013)

Bloodborne (2015)

Uncharted 4: Fine di un ladro (2016)

Horizon: Zero Dawn (2017)

God Of War e Marvel's Spider-Man (2018)

Death Stranding (2019)

Come potete ben vedere, tutto è iniziato due generazioni fa, ovvero con l'uscita disu, solo una delle tantissime esclusive di successo. In attesa di scoprire se anche The Last of Us Parte 2 , in arrivo il prossimo maggio 2020. riuscirà a conquistare la critica e ad aggiudicarsi un posto tra i papabili GOTY del prossimo anno, vi ricordiamo che nel pomeriggio sono stati ufficializzati i candidati a Gioco dell'Anno dei The Game Awards 2019