PlayStation Vintage: da Ape Escape a Spyro arrivano i saldi sui giochi classici

Poche cose un gamer preferisce rispetto al comprare un gioco a prezzo scontato, e le promozioni in corso sul PlayStation Store non possono dunque che far piacere, soprattutto se ad essere in offerta sono capolavori del passato, dato che un bel tuffo nella nostalgia di tanto in tanto lo facciamo tutti.

È il caso di PlayStation Vintage, una selezione di sconti attiva da oggi fino al 2 Ottobre sul PlayStation Store, che include alcuni titoli davvero interessanti: un classico PS2 come Bully, o come è conosciuto da noi in Italia e nel resto d'Europa, Canis Canem Edit, ad esempio può essere vostro a 7.49 euro così come gran parte del catalogo old school di Rockstar Games, e visto che ci sono sempre più rumor su Bully 2 in giro, meglio arrivare preparati, no?

Troviamo poi in lista anche le riedizioni remastered di Crash Bandicoot e Spyro più moderne, in offerta al prezzo davvero interessante di 19.99 euro (il 50% di sconto).

Da segnalare anche il primo Borderlands, visto che con l'uscita del terzo capitolo (qui la nostra recensione di Borderlands 3) qualcuno potrebbe essere interessato a scoprire come è iniziata la saga di Gearbox, e visto che con 14.99 euro vi portate a casa la Game of the Year, un pensiero ce lo si può fare tranquillamente, e vere e proprie gemme come Ape Escape 2.

Per il catalogo completo vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione. Che ne pensate? Approfitterete di qualche sconto?