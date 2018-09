PlayStation Vita: disponibile l'aggiornamento del firmware 3.69

A distanza di 5 mesi dall'ultimo update, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato di recente l'aggiornamento 3.69 di PlayStation Vita. A quanto pare, la precedente versione del firmware della console portatile risultava vulnerabile all'H-Encore, un exploit tramite cui era possibile installare delle applicazioni homebrew.

In via ufficiale, comunque, l'aggiornamento è volto a migliorare la stabilità generale e le prestazioni della console, e richiederà agli utenti di riavviare la console una volta terminato il processo di installazione. Non ci sono al momento ulteriori dettagli riguardanti questo nuovo update della handled di Sony.

Ricordiamo che la produzione delle cartucce di PS Vita terminerà in Occidente durante il 2019, nel mentre il supporto di Sony alla sua console terminerà del tutto nel 2020, stando alle ultime dichiarazioni del CEO John Kodera.