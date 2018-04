PlayStation Vita: disponibile per il download il firmware 3.68

A sorpresa, Sony ha rilasciato il primo aggiornamento dell'anno per il firmware di PlayStation Vita, la console portatile che, come spesso i suoi possessori hanno spesso e volentieri lamentato, non è più stata supportata a dovere dalla compagnia ad un certo punto del suo ciclo vitale.

Non è ben chiaro a cosa possa servire il firmware 3.68 di PlayStation Vita, dal momento che Sony non ha rivelato finora rivelato le caratteristiche tecniche di questo nuovo aggiornamento. Si potrebbe comunque ipotizzare che l'update serva a migliorare la stabilità generale della console, o forse a prevenire eventuali attacchi da parte degli hacker intenzionati a realizzare un jailbreak della piattaforma portatile.

PlayStation Vita, ormai, non è più considerabile come una console attivamente supportata da Sony, tant'è che in alcune regioni è già stata ordinata la cessazione della sua distribuzione. Andrew House, ormai ex CEO di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato che il mancato successo commerciale della piattaforma è da imputare alla apparente mancanza di interesse da parte del pubblico europeo e nord americano. I fan più speranzosi attendono ora il successore di PS Vita, ma c'è da considerare che Sony ha dichiarato nei mesi scorsi di non avere attualmente alcun piano per la realizzazione di una nuova piattaforma handheld.