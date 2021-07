PlayStation Vita: gli ultimi giochi arrivano oggi, da domani Sony interromperà il supporto

Arrivano oggi gli ultimi giochi per PlayStation Vita: come sappiamo Sony non accetterà più nuovi titoli dal 21 luglio, nella giornata odierna verranno dunque pubblicati gli ultimissimi titoli in arrivo sulla console portatile uscita nel lontano 2011 e ancora popolare in Asia e tra piccoli sviluppatori indipendenti.

Sono due i giochi che verranno pubblicati sullo store digitale di PS Vita nelle prossime ore, il primo è Russian Subway Dogs di Spooky Squid Games mentre il secondo è Ultra Mission, un Top Down Shooter sviluppato da Gumbo Machine e ispirato a Robotron 2084, venduto al prezzo budget di 2,99 dollari.

Non è escluso che siano in uscita anche altri titoli non annunciati ma per il momento questi sono gli unici due progetti confermati in arrivo oggi su PlayStation Vita. Nei giorni scorsi Sony ha chiuso il servizio di messaggistica di PlayStation Vita, probabilmente utilizzato da un numero estremamente limitato di giocatori per continuare a garantirne la sopravvivenza.

Si chiude così l'era di PS Vita, la console è stata lanciata alla fine del 2011 in Giappone ed è arrivata in Occidente nei primi mesi dell'anno successivo, purtroppo la piattaforma non ha riscosso il successo commerciale sperato in Europa e Stati Uniti, continuando però a macinare discreti numeri in Asia. Ecco cinque giochi per PlayStation Vita da recuperare assolutamente.