PlayStation Vita: Sony conferma lo stop alla distribuzione in Spagna

Un Tweet della divisione spagnola diconferma che la distribuzione dinel paese è stata interrotta. Il prodotto non è più presente nei cataloghi dell'azienda e non sono previsti ulteriori rifornimenti ai rivenditori.

Una volta che i negozianti avranno esaurito le scorte a loro disposizione, non sarà più possibile trovare unità nuove di PlayStation Vita negli store spagnoli. Non è chiaro se la distribuzione verrà interrotta anche in altri paesi dl Sud Europa come l'Italia, restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Sony Interactive Entertainment.

PlayStation Vita ha festeggiato lo scorso mese di dicembre il suo sesto compleanno, ad oggi il colosso nipponico non ha piani per una nuova console portatile, come più volte ribadito dai dirigenti della compagnia. Sebbene PS Vita abbia riscosso un discreto successo in Giappone, in Occidente la piattaforma ha faticato ad imporsi e questo sembra aver convinto Sony a non investire ulteriormente nel mercato portatile in Europa e Nord America.