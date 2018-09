PlayStation Vita: stop alla produzione anche in Giappone, nessun piano per un successore

Hiroyuki Oda, Vice presidente Senior di Sony Interactive Entertainment ha confermato durante il Tokyo Game Show che la produzione di PlayStation Vita verrà interrotta anche in Giappone nel 2019.

Sony ha interrotto la produzione della console in Occidente già da qualche mese, adesso arriva l'annuncio legato allo stop anche in Giappone, il prossimo anno la compagnia smetterà dunque di produrre e distribuire nuove unità, inoltre Oda ha confermato come non ci siano attualmente piani per una nuova console portatile targata Sony Interactive Entertainment. Anche la produzione di giochi fisici per Vita verrà interrotta mentre i publisher potranno continuare a pubblicare nuovi titoli sul PlayStation Store.

PlayStation Vita è stata lanciata alla fine del 2011 in Giappone e nel febbraio 2012 in Occidente, la piattaforma ha riscosso un discreto successo in Asia ma non è mai riuscita ad imporsi in Europa e Nord America a causa della forte concorrenza del 3DS e dell'avanzata del mobile gaming.