PlayStation Vita: lo store non funziona, impossibile comprare nuovi giochi

Sebbene lo store di PlayStation Vita non sia stato chiuso, in queste ore alcuni possessori della console su Twitter e Reddit segnalano l'impossibilità di acquistare contenuti dallo store digitale della vecchia console portatile Sony.

Provando ad effettuare un acquisto molti utenti si sono imbattuti nell'errore NP-8099-6 accompagnato dal messaggio "This content may not yet be for sale or is no longer for sale." che evidenzia come il contenuto selezionato potrebbe non essere più disponibile per l'acquisto.

E' ancora possibile, sottolinea la redazione di PushSquare, accedere all'elenco dei download effettuati e in generale lo store sembra funzionare perfettamente, se non fosse per l'impossibilità di scaricare giochi, non è chiaro se questo problema riguardi anche i software già scaricati o solamente i nuovi acquisti.

Con ogni probabilità si tratta di un problema tecnico che verrà presto risolto, del resto la stessa Sony ha annunciato la fine del supporto a PlayStation Vita la scorsa estate, gli ultimi giochi sono usciti ad agosto 2021, lo store però è rimasto attivo per permettere a tutti i giocatori di acquistare i titoli disponibili in formato digitale e permettere di effettuare nuovamente il download dei giochi già acquistati.

