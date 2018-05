PlayStation Vita: il supporto a livello globale dovrebbe terminare nel 2020

PlayStation Vita non ha riscosso il successo commerciale sperato e nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell'imminente stop alla produzione dei giochi su supporto fisico in Europa e Nord America, mentre la distribuzione in questi mercati è già terminata da qualche mese. Ma quando potremo considerare conclusa l'esperienza PS Vita?

Secondo quanto riferito da John Kodera, CEO di Sony Interactive Entertainment: "Il supporto per PlayStation Vita dovrebbe terminare nel giro di due anni, indicativamente nel 2020. La console è ancora prodotta e distribuita in Asia mentre in Occidente abbiamo già terminato la distribuzione, in ogni caso ci aspettiamo che il supporto a livello globale non superi i 24 mesi."

Lanciata nel 2011, PlayStation Vita non ha purtroppo riscosso il successo sperato, faticando a imporsi in Occidente ma riuscendo a ritagliarsi un discreto spazio sul mercato giapponese. Per il futuro, Kodera non ha escluso a priori una nuova console portatile Sony anche se al momento si pensa maggiormente "alla possibilità di integrare la futura piattaforma casalinga con i dispositivi mobile", possibile riferimento all'interesse verso una piattaforma ibrida oppure ad una realtà capace di legare fortemente console portatili e smartphone/tablet.