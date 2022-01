PlayStation VR2 a fine 2022 e retrocompatibile? Sony resta in silenzio

PlayStation VR2 è ufficialmente realtà: il futuro della realtà virtuale secondo Sony sta prendendo forma e può già contare su un primo progetto di spessore come Horizon Call of the Mountain. Alcuni dettagli però non sono stati rivelati, ossia la finestra di lancio e la retrocompatibilità con il precedente PlayStation VR.

Stephen Totilo, giornalista di Axios, ha provato a mettersi in contatto con i PR di Sony per scoprire qualche ulteriore dettaglio sul nuovo visore, ma per il momento non ci sono nuove conferme in seguito al reveal (a tal proposito, eccovi la replica integrale dell'annuncio di PlayStation VR2). "Ho chiesto a Sony se il PSVR2 arriverà nel 2022 e se sarà retrocompatibile con i giochi PSVR, dato che nessuno di questi aspetti è stato trattato durante il reveal. I PR di Sony hanno detto di non avere nient'altro da annunciare al momento, dunque restiamo in attesa", rivela Totilo su Twitter.

Per adesso, quindi, non ci saranno altre informazioni sul nuovo VR, almeno a stretto giro, ma è lecito attendersi maggiori chiarezze su queste due importanti questioni in una futura presentazione del visore. In ogni caso, gli analisti prevedono l'uscita di PlayStation VR2 a fine 2022, in tempo per le festività natalizie: saranno questi i piani di Sony?