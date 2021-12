PlayStation VR 2, aspettando il reveal: avvistato un nuovo brevetto Sony

Gli ultimi aggiornamenti ufficiali relativi al futuro della Realtà Virtuale in casa Sony risalgono ormai alla primavera, con la presentazione da parte di Sony dei futuri controller di PlayStation VR 2.

Da allora, dal colosso giapponese non sono giunte ulteriori dichiarazioni, con gli amanti della VR videoludica a marchio Sony ancora in attesa di scoprire tutte le caratteristiche del prossimo visore. Nel corso dei mesi, tuttavia, non sono mancati gli avvistamenti interessanti, legati in particolare a brevetti depositati dal team di PlayStation. Da questi ultimi sono giunti indizi relativi alla possibile struttura del casco di PlayStation VR 2 e, ora, anche su di un nuovo dispositivo di lettura degli input.

Un brevetto depositato da Sony è infatti stato avvistato nel database della WIPO (World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Quest'ultimo vede protagonista un meccanismo di lettura degli input basato su di una telecamera e sull'emissione di segnali luminosi. Dalle immagini allegate al brevetto, che potete visionare in calce, appare piuttosto evidente l'associazione dello strumento alla Realtà Virtuale, data la presenza di controller molto simili a quelli utilizzati da PS VR.



Obiettivo del device è una lettura estremamente precisa dei movimenti delle mani compiuti dall'utente. Sarà utilizzato per PlayStation VR 2? Per scoprirlo non resta che attendere il reveal ufficiale!