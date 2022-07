PlayStation VR 2 citato nell'ultimo Firmware Beta di PS5: il lancio si avvicina?

Sony Interactive Entertainment ha compiuto un bel po' di lavoro dietro le quinte in questi giorni, pubblicando nel giro di poche ore un Firmware Beta per PS5 e un nuovo aggiornamento del Firmware ufficiale per PS5.

Il più corposo dei due è senz'altro il primo, quello Beta, dal momento che ha introdotto roba piuttosto importante (e richiesta) come il supporto all'output a 1440p, nuove funzionalità social, una semplificazione dell'accesso al menu delle Attività e un nuovo tool per il confronto tra Audio Stereo e Audio 3D. Ad un'analisi più attenta, non è sfuggita inoltre un'ulteriore, sottile novità: nel menu dedicato agli Accessori è apparso un chiaro riferimento a PlayStation VR2. Come potete vedere in calce a questa notizia, il visore per la Realtà Virtuale per PS5 viene chiaramente menzionato nella scheda "Controller (Generale)", sotto la voce "Metodo di Comunicazione". La descrizione, nello specifico, recita: "Puoi scegliere tra il Bluetooth e l'USB come metodo di comunicazione del tuo controller per PS5. Per il controller DualShock 4 (CUH-ZCT1 series) o i controller PS VR2 Sense, verrà utilizzato il Bluetooth indipendentemente dalla scelta".

È la prima volta che PlayStation VR2 viene contemplato da PlayStation 5. Anche se stiamo parlando di un Firmware Beta, ciò lascia ben sperare in merito all'annuncio della data di lancio, che potrebbe davvero essere vicino come vogliono le speculazioni degli ultimi giorni.

Le funzionalità del Firmware Beta sono ora in fase di test, ed arriveranno nel segmento pubblico nelle prossime settimane. L'ultimi Firmware Ufficiale di PS5, dal canto suo, si è limitato a migliorare la stabilità del sistema.