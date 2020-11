PlayStation VR 2: feedback aptico e compatibilità con i PC secondo un brevetto

Si torna ancora una volta a parlare di PlayStation VR 2, ovvero quello che potrebbe essere il visore di prossima generazione targato Sony. Un brevetto spuntato in rete nelle ultime ore contiene infatti una serie di informazioni molto interessanti sulle funzionalità della periferica.

Il brevetto in questione, depositato nel 2016 da parte di Sony Interactive Entertainment presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) e concesso all'azienda giapponese solo ieri, martedì 24 novembre 2020, svela un paio di dettagli che potrebbero far parte delle caratteristiche del nuovo visore. La prima novità dovrebbe riguardare la presenza di una serie di strumenti che semplificano per i giocatori le modalità attraverso le quali indossare il caschetto per la realtà virtuale, dal momento che il dispositivo dovrebbe essere in grado tramite videocamera e sensori di comprendere se questo sia stato o meno indossato nel modo corretto. Proprio come il DualSense, inoltre, all'interno della periferica dovrebbero esserci dei dispositivi in gradi di generare feedback aptico, anche se in questo caso non sono stati forniti dettagli specifici su come questa tecnologia verrà implementata nel visore.

Molto interessante è anche il form factor, che nel brevetto si presenta in due diverse versioni, entrambe molto più leggere e all'apparenza comode rispetto al predecessore. In un'immagine vediamo dei semplici occhialini, nell'altra un visore dalle dimensioni sensibilmente ridotte: insomma, che la versione finale si avvicini all'una o all'altra immagine potrebbe trattarsi di un dispositivo molto più semplice da utilizzare. Da notare infine che, stando alle informazioni presenti nel brevetto, il prossimo visore Sony sarà compatibile non solo con PlayStation 5 ma anche con il PC.

In attesa di scoprire nuove informazioni, vi ricordiamo che PlayStation VR 2 potrebbe essere completamente wireless.