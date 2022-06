PlayStation VR 2: ecco la prima foto dal vivo del nuovo visore per PS5

Dopo gli annunci di cuffie e monitor della linea INZONE, ecco emergere online la prima foto scattata dal vivo a PlayStation VR 2, un altro hardware ampiamente atteso da chi gioca su console PlayStation 5.

La foto (che trovate in calce) è stata pubblicata su Twitter dalla software house Bit Planet Games, autrice dei due capitoli della serie di Ultrawings che propongono un'esperienza di volo open world in Realtà Virtuale. Lo scatto conferma il form factor più snello di PlayStation VR 2 rispetto al suo predecessore e dà modo di apprezzare design e colori che si accostano all'estetica che caratterizza PlayStation 5. È possibile inoltre dare per la prima volta uno sguardo al cavo con cui potremo collegare il visore alla console, e che rimane necessario per poter giocare in VR sulla piattaforma Sony.

Non mancano nemmeno i due controller che accompagneranno il visore e che erediteranno alcune delle funzionalità più apprezzate del DualSense di PS5 tra cui i grilletti adattivi e il feedback aptico. Saranno presenti anche il rilevamento tattile, nuove opzioni di rilevamento e una serie di pulsanti specificatamente pensati per le due periferiche.

PlayStation VR 2 non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma Sony ha confermato che ci saranno oltre 20 giochi al lancio tra cui Horizon Call of the Mountain. Secondo i rumor più recenti, il visore arriverà sul mercato nel 2023, con in previsione 1.5 milioni di pezzi prodotti entro la fine del 2022.