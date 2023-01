PlayStation VR 2 funzionerà mai su PC? Sembra molto improbabile

Dopo aver incassato gli elogi di uno stupito Lucky Palmer, PlayStation VR finisce al centro di nuove speculazioni, questa volta riguardanti un suo possibile utilizzo su PC così come è stato per il suo predecessore.

Se con la prima versione del visore VR di Sony è riuscita a creare un driver di compatibilità per PC (iVRy Driver per SteamVR), Mediator Software non è affatto certa di poter replicare l'operazione con PlayStation VR 2. Uno sviluppatore ha quindi altamente sconsigliato all'utenza PC di acquistare il prodotto in vista di un suo possibile impiego che vada oltre PlayStation 5.

"Sprechereste i vostri soldi, poiché non vi è alcuna garanzia che possiate mai usarlo su un PC, e ci sono buone probabilità che non sarete in grado di farlo. Il PSVR originale è (elettronicamente) equivalente a un monitor e quindi è relativamente semplice ottenere un segnale video su di esso. La lettura dei sensori ecc. ha richiesto un sacco di ingegneria inversa e almeno un anno dal rilascio prima che qualcuno ci capisse qualcosa. Ci sono voluti poi un altro paio di anni prima che fosse utilizzabile come visore VR per PC. Il tracciamento e i controller (utilizzando l'hardware originale) sono ancora un lavoro in corso, a oltre 5 anni dal lancio. Questo senza che Sony faccia alcuno sforzo per impedire agli utenti non PS4 di utilizzarlo".

Lo sviluppatore ha elencato alcuni dei problemi tecnici a causa dei quali la conversione potrebbe diventare estremamente complessa e dispendiosa: "Anche se Sony non avesse crittografato i dati del visore, ci vorrebbe un sacco di ingegneria inversa (leggi diversi anni) solo per ottenere un'immagine. Poi c'è il tracciamento, che dovrebbe essere sviluppato, in quanto non è disponibile un tracker SLAM già pronto per Windows (supponendo ovviamente che il protocollo della fotocamera sia stato decodificato). Poi ci sarebbero i controller ecc ecc. [...] PlayStation VR 2 non sarà utilizzabile su PC nel futuro prossimo, e probabilmente non lo sarà mai".

Tra i giochi in arrivo su PSVR2 ci sono anche Gran Turismo 7 e Beat Saber.