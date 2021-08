PlayStation VR 2, per gli insider un vero passo in avanti su PS5: i dettagli in video

Pur avendone annunciato la sua esistenza, Sony non si è ancora sbottonata granché sulle caratteristiche di PlayStation VR 2. Tuttavia, tanti sono i dettagli emersi in questi mesi e, stando a quanto riferiscono insider ed esperti del settore, il nuovo headset sarà un vero passo in avanti per i fan della Realtà Virtuale.

Secondo quanto riferito dal portale PSVR Without Parole, che già in passato si è dimostrato piuttosto affidabile sull'argomento, il nuovo headset realizzato da Sony presenterà uno schermo Fresnel OLED e offrirà una risoluzione di 2000x2040 per occhio, quindi con un risultato binoculare che punta ai 4K con supporto HDR. Il colosso nipponico avrebbe inoltre aumento il campo visivo, con un valore del FOV ora pari a 110 gradi.

Tra le altre innovazioni, ci sarebbe anche il Foveated Rendering, che permetterà al visore di mostrare alla massima qualità gli elementi su cui si concentrerà lo sguardo del giocatore (sarebbe confermato l'impiego di un eye tracking avanzato) e di scalare verso il basso gli elementi periferici che non abbiamo a fuoco. Il tutto verrà corroborato dall'utilizzo del Flexible Scaling Resolution, capace di amplificare ancor di più gli effetti di questo "trucchetto".

Sappiamo già che i controller di PSVR 2 saranno muniti di feedback aptico e grilletti adattivi, ma stando agli ultimi rumor saranno presenti anche dei sensori touch di tipo capacitivo. Per quanto riguarda i giochi, infine, pare che Sony abbia intenzione di realizzare giochi tripla A e di proporre ibridi in stile Resident Evil 7 e Hitman 3. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al filmato che trovate in cima.