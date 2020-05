PlayStation VR 2? Movimento libero, spazi condivisi e design rivisto in nuovi brevetti

Prosegue l'avvistamento da parte della community di nuovi brevetti dedicati a un possibile PS VR 2, la cui esistenza non è tuttavia mai stata confermata da parte dei vertici di Sony.

L'assenza di ufficialità non impedisce tuttavia al pubblico di provare a immaginare quelle che potrebbero essere le caratteristiche essenziali di un eventuale erede di PlayStation VR. In questo senso, l'analisi dei brevetti depositati dalla Compagnia risulta particolarmente interessante, perché traccia il percorso lungo il quale, almeno in maniera astratta e teorica, si stanno muovendo i reparti di ricerca e sviluppo di Sony.

Nuovi documenti, depositati tra 2016 e 2020, sono recentemente divenuti liberamente accessibili, attirando la curiosità di diversi osservatori. Il più recente tra questi mostra una feature interessante, che consentirebbe a PS VR di riconoscere l'ampiezza dello spazio a disposizione del giocatore nel mondo reale: camminare all'interno di quest'ultimo genererebbe di conseguenza libero movimento anche all'interno del gioco. Un secondo brevetto coinvolge ancora lo spazio occupato dal giocatore, ma pone l'accento sulla possibile creazione di spazi condivisi con altri utenti in loco, così da creare una sorta di esperienza multiplayer in Realtà Virtuale. Direttamente in calce a questa news, potete trovare alcune immagini esemplificative: decisamente interessante notare come la seconda feature sia corredata da materiale grafico che include al suo interno...degli Stormtrooper di Star Wars!



Infine, brevetti meno recenti pongono invece l'accento su tecnologie legate al tracciamento dello sguardo e dei movimenti oculari, oltre che su di una possibile revisione del design della periferica: anche in questo caso, le immagini disponibili in calce offrono ulteriori dettagli in merito. Ovviamente, come di consueto, è bene ricordare che i brevetti non si traducono automaticamente in prodotti destinati ad essere immersi sul mercato. Analizzarne i trend resta comunque un'attività interessante per cercare di capire in quale direzione potrebbe evolversi una data tecnologia.



In attesa di eventuali dichiarazioni di Sony legate al futuro di PlayStation VR, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato alle nostre aspettative per un PlayStation VR 2.