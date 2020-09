PlayStation VR 2, nuovi dettagli sul presunto visore di PS5: PS Camera non necessaria?

La scorsa notte la redazione di Let's Go Digital ha portato alla nostra attenzione un brevetto relativo ad un visore per la Realtà Virtuale di Sony. La compagnia giapponese non ha ancora annunciato nulla, ma come facilmente immaginabile quel documento è stato immediatamente associato a PlayStation VR 2 per PS5.

Attualmente tutti gli sforzi di Sony sono comprensibilmente indirizzati al lancio di PlayStation 5, fissato per il 12 novembre in USA e il 19 novembre in Europa. In ogni caso, non ci stupiremmo affatto se da un momento all'altro la compagnia giapponese decidesse di annunciare e commercializzare il successore dell'attuale visore per PS4, dal momento che ci sembra un inevitabile passo evolutivo. Un lampante indizio sulla sua esistenza ci è stato fornito dal brevetto in questione, la cui prima immagine diffusa mostrava dei controller per certi versi simili a quelli di Valve Index, con dei semi-anelli laterali che sembrano montare i sensori per il tracking 6DOF (sei gradi di libertà, ossia avanti/indietro, su/giù e sinistra/destra).

Non c'è voluto molto prima che emergessero nuove immagini, che ci hanno aiutato a gettare una nuova luce sulla tecnologia di questo dispositivo. Entrambi i controller sono muniti di una levetta analogica, due pulsanti frontali, due tasti più piccolini e un trigger posteriore. Complessivamente, parliamo di un quantitativo di pulsanti inferiore rispetto a quello che caratterizza gli attuali Move, il che genera qualche dubbio sulla retrocompatibilità con i vecchi giochi PS VR. Uno schema laterale suggerisce inoltre la presenza di una tecnologia di rilevamento della posizione dei controller implementata direttamente nel visore. Ciò renderebbe questo ipotetico PlayStation VR 2 più simile ad Oculus Rift S e Quest piuttosto che al PS VR originale, che necessitava di una lente di rilevamento aggiuntiva (la PS Camera).

È giusto precisare che le tecnologie descritte da questo brevetto potrebbero anche non concretizzarsi mai in un vero e proprio visore, anche se sembrano essere coerenti con altri brevetti emersi in passato. Staremo a vedere!