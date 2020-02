PlayStation VR 2: un nuovo brevetto svela le possibili novità del motion controller PS5

Tra i fan di casa Sony non c'è solo grande attesa di scoprire tutti i dettagli su PlayStation 5, dal momento che è grande la curiosità di vedere quale sarà il prossimo passo del colosso giapponese nel mondo della realtà virtuale. Grazie ad un nuovo brevetto emerso online nelle ultime ore è già possibile farsi una prima idea di PlayStation VR 2.

Stando a quando mostrato nel brevetto depositato da Sony, il prossimo controller per giocare ai titoli VR implementerà oltre ai più tradizionali tasti anche un sensore per rilevare la pressione delle dita in maniera molto simile a quanto visto nelle periferiche incluse con Valve Index, il costosissimo visore andato a ruba in seguito all'annuncio di Half-Life: Alyx. Per quello che riguarda i tasti fisici, citati poco sopra, pare siano presenti quattro tasti più piccoli ed uno più grande che potrebbe avere lo scopo principale di permettere al giocatore di navigare tra i menu. Le immagini presenti in calce alla notizia ci permettono di dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere il controller, sebbene sia altamente probabile che la versione in arrivo nei negozi sarà molto diversa dal punto di vista estetico.

Resta ora da capire se l'arrivo di periferiche di controllo di questo tipo possano avere un impatto sensibile sul costo del prossimo caschetto per la realtà virtuale targato Sony. Dopotutto uno dei principali fattori che hanno decretato il successo della prima versione è stato proprio il prezzo di vendita, il quale lo ha reso molto più accessibile dei costosissimi Valve Index, Oculus Rift e HTC Vive. Per scoprirlo dovremo purtroppo attendere ancora un po', dal momento che l'annuncio di PSVR2 non avverrà prima dell'evento di presentazione di PlayStation 5.