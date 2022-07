PlayStation VR2, State of Play in vista? Sony promette novità su giochi e data d'uscita

A margine dell'approfondimento del PS Blog sull'Esperienza Utente di PlayStation VR2, Yasuo Takahashi di SIE ha preannunciato l'arrivo di importanti novità riguardanti il prossimo, attesissimo visore per la Realtà Virtuale di PlayStation 5.

In qualità di Sr. Staff Product Manager di Sony Interactive Entertainment, Takahashi esordisce nel suo discorso affermando che gli sviluppatori di videogiochi per PS VR 2 inizieranno ad accedere molto presto all'Esperienza Utente appena presentata, un'aggiunta che coinvolgerà tutti gli appassionati con una nuova versione del software di sistema di PS5 che, supponiamo, verrà lanciata in contemporanea con il visore per la Realtà Virtuale.

Lo stesso dirigente di Sony entra poi nel merito dei futuri annunci previsti dal colosso tecnologico giapponese per riferire che "ci sono tantissime novità interessati per PS VR2 e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli", a cominciare dalle innovazioni nel gameplay che caratterizzeranno le esperienze digitali da fruire inforcando il nuovo "caschetto delle meraviglie" dell'azienda nipponica.

In chiusura del suo intervento, Takahashi esorta tutti gli appassionati a prepararsi perché "a breve condivideremo ulteriori informazioni, tra cui la data di lancio e altri giochi in arrivo sulla piattaforma". La speranza della community è ovviamente quella di assistere quanto prima all'annuncio di un nuovo evento State of Play interamente dedicato a PlayStation VR2, con tanto di annuncio della data di commercializzazione e, perché no, del prezzo del visore e degli eventuali bundle con giochi e accessori.