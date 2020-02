PlayStation VR 2 nei piani di Sony, molti giochi di lancio PS5 saranno cross-gen?

Il report di Bloomberg sull'aumento dei costi di produzione PS5 rivela anche altri dettagli legati alla futura console Sony, svelando anche l'esistenza di una nuova versione di PlayStation VR.

Secondo le fonti, Sony Interactive Entertainment avrebbe già dei "piani per lanciare una nuova versione di PlayStation VR qualche tempo dopo l'arrivo di PlayStation 5", tuttavia non ci sono altre informazioni in merito. Di PSVR 2 per PlayStation 5 si parla ormai da tempo, la versione attuale sarà compatibile con PS5 come già confermato dall'azienda ma un nuovo modello sembra essere in fase di progettazione ma ancora privo di una finestra di lancio.

Citando fonti vicine al progetto, inoltre, la testata fa sapere che "molti dei giochi di lancio di PlayStation 5 saranno disponibili anche su PS4", dando quindi credito alle voci che parlano di una lineup iniziale composta da alcune esclusive totali e da giochi cross-gen capaci di girare su entrambe le piattaforme Sony.

Nessun titolo specifico viene citato da Bloomberg e resta dunque il mistero su quali saranno i titoli che accompagneranno il debutto di PlayStation 5 sul mercato. Tra i giochi PS5 confermati fino ad oggi (non tutti previsti per l'autunno 2020) in via ufficiale troviamo Godfall, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Outriders, Watch Dogs Legion e il nuovo progetto di Bluepoint Games.