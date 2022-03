PlayStation VR 2, primi test alla GDC 2022: gli sviluppatori provano il visore per PS5

Come già confermato in precedenza da Sony, PlayStation VR 2 ha presenziato alla GDC 2022, nell'ambito di una conferenza dedicata esclusivamente agli sviluppatori videoludici.

In questo contesto, sembra però che le software house non abbiano soltanto ricevuto una selezione di nozioni tecniche, ma abbiano invece avuto la possibilità di testare con mano il nuovo hardware. A confermarlo è Chet Faliszek, CEO e co-fondatore di Stray Bombay, team responsabile della realizzazione di The Anacrusis, shooter cooperativo per Xbox Game Pass, PC e Xbox Series X|S.

Tramite il cinguettio che potete visionare in calce a questa news, lo sviluppatore ha infatti reso noto di aver testato PlayStation VR 2 nel corso della Game Developers Conference 2022. Dal Tweet, emerge una forte sorpresa per l'intensità dell'esperienza trasmessa dal nuovo hardware Sony. "Avete presente quei momenti in cui tornate a casa e il mondo vi sembra diverso?" è stato il commento in merito condiviso da Chet Faliszek. Felice della reazione del CEO di Stray Bombay, Shuehi Yoshida in persona lo ha ringraziato con un altro Tweet di risposta.



Al momento, PlayStation VR 2 si è mostrato al pubblico nel suo design definitivo, ma restano ancora un mistero il prezzo e la data di lancio del nuovo visore VR per PlayStation 5.