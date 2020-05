PlayStation VR 2 su PS5: il futuro della Realtà Virtuale di Sony, cosa aspettarsi?

Mentre il reveal completo di PlayStation 5 continua a farsi attendere, si diffonde nella community videoludica una crescente curiosità nei confronti della potenziale evoluzione della VR targata Sony.

È ormai da diverso tempo infatti che circolano rumor e speculazioni su di un possibile avvento di un PlayStation VR 2, magari destinato ad accompagnare proprio il lancio dell'attesa console next gen. In assenza di informazioni ufficiali, esattamente come quanto sta accadendo con PS5, il pubblico cerca possibili indizi sul tema tramite un'attenta analisi dei brevetti più recenti depositati da Sony Interactive Entertainment.

E proprio da quest'attività sono da poco emerse interessanti riflessioni sul tema, con l'avvistamento di due possibili brevetti legati a un PlayStation VR 2. Entrambi offrono informazioni interessanti, con dettagli tecnici legati ad un controller motion sensing e ad un sistema di tracciamento delle espressioni facciali e di rilevamento dei movimenti degli occhi del giocatore. Per illustrarvi ogni dettagli, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato: potete trovarlo in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



Augurandovi buona visione, vi rammentiamo che, restando in ambito Sony, altri brevetti si sono recentemente guadagnati l'attenzione del pubblico: tra i più recenti, un possibile indizio sulla presenza di un chatbot su PlayStation 5.