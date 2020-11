PlayStation VR 2 su PS5? Primi indizi da Sony, parla Hideaki Nishino

È ormai da diverso tempo che il pubblico rumoreggia sulle possibili caratteristiche di un erede di PlayStation VR, al momento mai ufficializzato da parte di Sony.

Tra le molteplici opzioni possibili, la community sembra in particolare auspicare l'annuncio di un PlayStation VR 2 completamente wireless, che renda la tecnologia della Realtà Virtuale più semplice e rapida da fruire. Al momento, tuttavia, il colosso videoludico nipponico non si è mai sbilanciata su ciò che ha in serbo per il futuro della VR su PlayStation 5. La console ovviamente supporta l'attuale PlayStation VR, che vi può essere utilizzato grazie alla retrocompatibilità, ma per ora non vi sono conferme ufficiali in merito ad un visore inedito in arrivo.



Un indizio stuzzicante potrebbe tuttavia essere stato condiviso di recente da Hideaki Nishino, di Sony Interactive Entertainment. Intervistato dalla stampa giapponese, quest'ultimo ha infatti condiviso alcune dichiarazioni intriganti. Nel discutere della Realtà Virtuale su PlayStation, il dirigente ha affermato di essere certo che "PS5 migliorerà l'esperienza", ma non solo. Su insistenza dell'intervistatore, Nishino ha aggiunto: "Ipotizzerei che PS5 avrà un'esperienza VR che risulti appropriata a PlayStation 5. Non posso offrire ulteriori commenti, ma non vedo l'ora [risate]".



Che un PlayStation VR 2 sia già tra i piani di Sony? In attesa di saperne di più, ricordiamo che dopo Astro's Playroom, Astrobot potrebbe tornare su PS5.