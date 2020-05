PlayStation VR 2 per PS5: riduzione del Motion Sickness e Full Body Tracking?

Sony non ha ancora presentato il successore di PlayStation VR, ma tutti sembrano dare per scontato che si trovi effettivamente in sviluppo. Dopotutto sono passati quasi quattro anni dal lancio dell'originale, senza contare che ci troviamo agli albori di una nuova generazione di console, con l'arrivo di PS5 previsto a fine anno.

In rete sono inoltre reperibili numerosi brevetti che ci danno un'idea delle possibili funzionalità che caratterizzeranno PlayStation VR 2. Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato di alcune tecnologie capaci di rilevare il movimento degli occhi e le animazioni facciali del giocatore. Nelle scorse ore, invece, sono stati scovati altri due brevetti relativi ad altrettante funzionalità volte alla riduzione della Chinetosi (Motion Sickness) e al tracciamento dei movimenti dell'intero corpo (Full Body Tracking).

La prima prevede una Shaking Unit da indossare sulla testa assieme al visore, che è in grado di vibrare in sintonia con le immagini in movimento mostrate sul display per riprodurne fedelmente le condizioni di accelerazione. La seconda tecnologia mira invece a rilevare i movimenti dell'intero corpo ottenendo i dati da cinque sensori di movimento: due nei controller, uno montato nel visore e altri due da posizionare sui piedi.

Si tratta di due funzionalità incredibilmente interessanti, che potrebbero indubbiamente dare una marcia in più al futuro visore di casa Sony per PS5. Il fatto che esistano i brevetti, in ogni caso, non rappresenta di per sé una certezza della loro effettiva implementazione. La compagnia giapponese, pur avendo brevettato tali tecnologie, potrebbe anche decidere di non sfruttarle.