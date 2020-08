PlayStation VR 2 su PS5: Sony cerca personale per velocizzarne lo sviluppo?

Mentre la community guarda con curiosità al brevetto di Sony sul raffreddamento a liquido e s'interroga sul suo possibile utilizzo nell'hardware PS5, un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dal colosso tecnologico del Sol Levante rafforza l'ipotesi dello sviluppo ormai avviato di PlayStation VR 2 per PS5.

Come riportato dalla redazione di UploadVR, Sony ha condiviso indirettamente delle informazioni sullo sviluppo di PS VR 2 attraverso un annuncio di lavoro apparso su di un portale specializzato giapponese.

La scheda che accompagna l'annuncio per la ricerca di un nuovo Responsabile VR cita espressamente lo "sviluppo di display evoluti da equipaggiare su di un headset per la Realtà Virtuale di prossima generazione".

Il riferimento al plurale dei display in fase di progettazione da parte di Sony si ricollega inevitabilmente alle recenti indiscrezioni sul nuovo brevetto di PlayStation VR 2 che citano la volontà, da parte dell'azienda giapponese, di servirsi proprio di questi schermi supplementari per proiettare delle pubblicità agli angoli del visore.

Nelle scorse settimane, della versione nextgen del visore di Sony hanno discusso anche i vertici di Schell Games per chiedere ai progettisti nipponici degli interventi che possano garantire una vera evoluzione del proprio ecosistema di dispositivi in Realtà Virtuale attraverso una versione di PS VR 2 per PS5 senza cavi e con controller più precisi.