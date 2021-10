PlayStation VR 2 sarà retrocompatibile con i giochi PSVR, secondo un insider

Pur essendo stato annunciato ufficialmente da Sony, sono diversi i dettagli che ancora non conosciamo riguardo a PlayStation VR 2. Ad esempio, non è ancora stato specificato dalla compagnia nipponica se il suo visore che andrà ad affiancarsi a PlayStation 5 sarà retrocompatibile con la ludoteca già disponibile sul modello originale di PlayStation VR.

A darci una possibile risposta in questo senso è stato l'utente noto come TheNexus, insider verificato dai moderatori di ResetEra e quindi ritenuto generalmente attendibile. Secondo quanto riportato sulle pagine del forum a tema videoludico, PSVR 2 sarà effettivamente retrocompatibile con i giochi pubblicati su PSVR, a dispetto di quanto affermavano invece alcuni rumor emersi nei mesi scorsi. L'utente ha lasciato intendere che Sony ha l'unica intenzione di espandere il catalogo dei propri giochi, e tagliare fuori parte dei software già disponibili non farebbe altro che precludere delle possibili vendite su PlayStation VR 2. Nonostante la buona reputazione dell'insider, vi raccomandiamo in ogni caso di attendere i futuri aggiornamenti ufficiali da parte di Sony riguardo al suo nuovo visore VR.

Le voci che si rincorrono su PSVR 2 ci dicono che il dispositivo disporrà di uno schermo Fresnel OLED e offrirà una risoluzione di 2000x2040 per occhio, quindi con un risultato binoculare che punta ai 4K con supporto HDR. Si parla inoltre di un campo visivo incrementato, con un valore del FOV ora pari a 110 gradi. Per quanto riguarda la proposta ludica, sembra che la compagnia abbia intenzione di puntare su altre esperienze ibride come Resident Evil 7 e Hitman 3.