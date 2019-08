Playstation VR 2: rumor suggerisce presentazione entro l'inizio dell'anno fiscale 2021

Il mondo videoludico di casa Sony è stato oggetto di un corposo numero di rumor diffusisi nel corso della mattinata di martedì 13 agosto: protagonista anche Playstation VR.

In particolare, la medesima fonte che ha segnalato la possibilità di vedere organizzato uno State of Play a novembre 2019 e di poter assistere alla presentazione di Playstation 5 nel corso del febbraio 2020 si espone anche sul tema del futuro della realtà virtuale di casa Sony. In particolare, si afferma che siano attualmente in corso di svolgimento i primi passi per la presentazione di Playstation VR 2. Sony avrebbe realizzato nuovi investimenti nel settore della realtà virtuale, anche incoraggiato dai risultati di alcuni test, condotti nel corso degli ultimi mesi su di un prototipo del nuovo modello di visore. Secondo quanto riporta il rumor, i vertici dell'area marketing starebbero iniziando a programmare una presentazione ufficiale di Playstation VR 2 entro l'inizio dell'anno fiscale 2021. Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di un rumor e non di una conferma ufficiale.



Nel corso degli ultimi mesi hanno trovato spazio diverse presunte indiscrezioni sul futuro della realtà virtuale Playstation, con voci di corridoio che interessavano caratteristiche e prezzo di Playstation VR 2. Per scoprire cos'ha davvero in mente Sony, non resta che attendere comunicazioni da parte del colosso videoludico.